Centro de Triagem Diagnóstica (CTD/UFRJ) - Moisés Pimentel

Centro de Triagem Diagnóstica (CTD/UFRJ)Moisés Pimentel

Publicado 11/01/2022 21:56

Rio - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) suspendeu a testagem contra a covid-19 na próxima quarta-feira (12) devido às fortes chuvas que causaram vazamento no teto do posto, no Centro de Triagem Diagnóstica. Em nota, a reitoria citou que lamenta o ocorrido e monitora de perto a situação para minimização dos prejuízos à comunidade universitária.



Nesta tarde, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informou que o município havia entrado em estágio de atenção após registros de fortes chuvas . Parte do muro do Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, chegou a desabar.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver que jazigos ficaram destruídos e algumas ossadas espalhadas pela calçada. Quem passa pela Estrada do Cacuia, relata que há bastante lama na pista.

Muro do Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, desaba durante forte chuva que cai sobre o Rio. #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/Y69qYRLV0w — Jornal O Dia (@jornalodia) January 11, 2022

Secretaria de Saúde detalha tempo de isolamento contra a covid-19

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) detalhou, na tarde desta terça-feira (11), como deve ser cumprido o isolamento social de uma pessoa que está infectada pelo vírus da covid-19. De acordo com a SES, se um indivíduo estiver sem sintomas e não estiver tomando remédio para febre durante 24h, o período em que ele deve ficar afastado de outras pessoas é de sete dias.

O tempo de contagem começa a partir do primeiro dia de sintoma, ou a partir do dia em que foi feito o teste contra o coronavírus.

Ainda segundo o órgão, as pessoas que apresentarem sintomas respiratórios ou febre e que estiverem testando positivo com sete dias de isolamento, devem permanecer isoladas até o 10º dia. Se depois de sete dias o indivíduo não estiver mais com sintomas por pelo menos 24h, a SES recomenda que ele permaneça isolado até o 10º dia, mas sem precisar fazer um novo teste.

Caso a pessoa esteja com sintomas depois de 10 dias de isolamento, ela terá que permanecer isolada. Ela só poderá voltar ao convívio com a sociedade se estiver sem sintomas, sem febre e sem estar fazendo uso de medicamentos.