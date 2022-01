Agentes da 21ªDP (Bonsucesso) atuam no local - Divulgação

Publicado 12/01/2022 07:56 | Atualizado 12/01/2022 08:35

Rio - Uma força-tarefa da Prefeitura do Rio atua, nesta quarta-feira (12), em mais uma operação de combate a lava-jatos clandestinos na Rua Leopoldo Bulhões, na Zona Norte do Rio. A ação é realizada pela Secretaria de Ordem Pública (Seop) e conta com o apoio da Polícia Militar e Civil.

Agentes da 21ªDP (Bonsucesso) também voltaram ao local. Os policiais estiveram presentes na última ação contra os lava-jatos clandestinos, em novembro do ano passado . O delegado titular da unidade, Hilton Pinho Alonso, disse que a volta da equipe visa impedir a retomada do local. "Retornamos na data de hoje para realizar uma nova limpeza. Não permitiremos que a área seja tomada novamente", disse.

Segundo a Seop, também participam da ação a Subprefeitura da Zona Norte, Guarda Municipal, Comlurb, Cedae, Light, Secretaria de Assistência Social, Secretaria da Juventude, Coordenadoria de Controle Urbano e Gerência de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques.