Prefeitura do Rio abriu um novo centro de testagem na Faculdade Cenetista Capitão Lemos Cunha, na Ilha do Governador. Na foto, o secretário municipal de Saúde Daniel Soranz - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 12/01/2022 09:15 | Atualizado 12/01/2022 11:24

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio reabriu 50 leitos de covid-19 no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari. Desde o avanço da variante Ômicron, esta é a primeira movimentação do município no sentido de dar suporte aos casos graves, que aumentaram nos últimos dias. A ideia da prefeitura é abrir 30 leitos por dia, caso haja necessidade. Atualmente, a rede pública tem 181 internados por covid-19. Na terça-feira, esse número era de 141 pacientes ; há duas semanas, eram apenas 17.

"Estamos abrindo 50 leitos, e temos quase 200 internados na rede. Todos eles caberiam em uma unidade de saúde só. Nossa expectativa é ir aumentando 30 leitos por dia, de acordo com a necessidade. Temos o Ronaldo Gazolla, com 420 leitos, que podem ser mobilizados rapidamente. Temos ainda 200 leitos fechados no Hospital de Bonsucesso e aproximadamente 150 leitos fechados no Clementino Fraga Filho, que podem ser reabertos a qualquer momento, e 30 leitos no Hospital de Anchieta", detalhou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

"Quando aumenta muito o número de casos, mesmo sendo uma variante que cause menos casos graves e internações, a Ômicron age muito diferente em vacinados e não vacinados. Estamos vendo um aumento expressivo no número de internações em não vacinados, mas em vacinados este número é muito menor. Para garantir de que vamos ter leitos e estrutura, estamos mobilizando mais leitos", disse o secretário, que esteve na manhã desta quarta-feira (12) na abertura de um centro de testagem na Faculdade Cenetista Capitão Lemos Cunha, na Ilha do Governador.

Este foi o 12º polo de testagem municipal aberto. Os testes podem ser feitos também em clínicas da família e centros municipais de saúde, além das UPAs estaduais, mediante agendamento prévio no site da Secretaria Estadual de Saúde.

Atenção aos locais e horários da vacinação contra covid-19 e dos centros de atendimento a pacientes com sintomas gripais nesta quarta, 12 de janeiro. pic.twitter.com/ArP77Fnv3T — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) January 11, 2022