Com o ataque, parte do teto de gesso desabou - Reprodução/TV Globo

Publicado 12/01/2022 14:08

Rio - A explosão de um caixa eletrônico que fica dentro de uma farmácia assustou moradores do bairro Jardim Pernambuco, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde o crime aconteceu, na madrugada desta quarta-feira (12). Um funcionário do estabelecimento, que preferiu não se identificar, contou que o equipamento funcionava há oito anos e que, o novo dono, que está a frente há cinco, nunca havia sofrido assalto na loja.

O espanto foi reforçado por uma moradora que passou no local, que fica na Rua Recife, e afirmou nunca ter visto nada parecido e que o bairro está ficando perigoso. O caso é investigado pela 56ª DP (Comendador Soares) que realizou uma perícia na área. De acordo com a Polícia Civil, o dono da farmácia já prestou depoimento. Não houve presos.

Agora, os agentes aguardam o laudo para identificar o tipo de explosivo utilizado pelos criminosos e realizam diligências para coletar imagens de câmeras de segurança para determinar a autoria do crime. Com o ataque, parte do teto de gesso desabou, uma motocicleta que estava dentro da loja ficou coberta por poeira e escombros, e produtos ficaram espalhados.