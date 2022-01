Crianças de 5 a 11 anos poderão ser imunizadas com vacina da Pfizer, assim como os adolescentes. Na foto, o jovem João Marcelo Dassie Marques - Reginaldo Pimenta

Publicado 13/01/2022 09:53

Rio - O estado do Rio de Janeiro deve receber na madrugada de sexta-feira (14) as doses de vacinas infantis da Pfizer, que chegaram ao Brasil na noite de quarta-feira (12) e serão distribuídas aos estados pelo Ministério da Saúde.

Na capital fluminense, a campanha começa na próxima segunda-feira (17), a partir das meninas de 11 anos. O calendário avança de maneira decrescente - dos mais velhos para os mais novos -, e sempre começando pelas meninas. A expectativa é que a vacinação vá até dia 9 de fevereiro, com os pequenos de 5 anos.

Outras cidades começarão antes. Em Maricá, a vacinação infantil inicia já na sexta-feira (14) - será o primeiro município do estado a dar o pontapé na imunização. Inicialmente, serão imunizadas as crianças indígenas em suas aldeias. Já no sábado (15), será a vez das crianças desta faixa etária com comorbidades ou deficiência permanente