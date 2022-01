O prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Educação Renan Ferreirinha visitaram a Escola Municipal Anita Garibaldi, na Ilha do Governador, nesta quinta-feira - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

O prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Educação Renan Ferreirinha visitaram a Escola Municipal Anita Garibaldi, na Ilha do Governador, nesta quinta-feiraMARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 13/01/2022 13:36 | Atualizado 13/01/2022 14:07

Rio - A imunização é a principal aposta da Prefeitura do Rio para um retorno às aulas de maneira segura, em meio à onda de contágio pela Ômicron. Não houve mudança no protocolo sanitário na rede municipal para o retorno dos alunos, no dia 7 de fevereiro. O prefeito Eduardo Paes esclareceu que não haverá "passaporte da vacina" para crianças frequentarem a escola na rede municipal. Nesta quinta-feira (13) começam as inscrições de novos alunos da Pré-Escola, do Ensino Fundamental e também do Programa de Educação de Jovens e Adultos.

"Passaporte de vacinação vale para maiores de idade. Não tem como cobrar isso de menores de idade. A gente vai apelar, insistir, chamar a atenção para os pais vacinarem seus filhos. Nós não vamos evitar que uma criança frequente a sala de aula pois o pai ou a mãe não quis vacinar", frisou o prefeito durante visita à Escola Municipal Anita Garibaldi, na Ilha do Governador.

O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, acrescentou que a cobrança de vacinação será incluída quando a vacina infantil contra a covid-19 for registrada no Plano Nacional de Imunização.

"Nenhuma criança será prejudicada nesse momento. A gente tem em todo ano o processo de matrícula, onde temos checagem com as famílias, essa vacina não foi incluída no PNI. Nosso foco é avançar com a vacinação das crianças e garantir que estejam na escola. Dito isso, estaremos conscientizando, esperando que os pais tenham sensibilidade de vacinar", disse o secretário municipal de Educação.

Ferreirinha afirmou que a volta às aulas seguirá o protocolo sanitário atual, que indica afastamento de pessoas infectadas e fechamento temporário de unidades em casos de contágio no ambiente escolar. O ensino remoto segue como complementar ao presencial. "Temos um protocolo seguro e acompanhamos de perto o cenário epidemiológico", afirmou o secretário municipal de Educação.



Escolas municipais do Rio serão pontos de vacinação exclusivamente para crianças na próxima semana. Algumas unidades vão receber o público infantil de todas as redes, inclusive privadas. A vacinação infantil começa na próxima segunda-feira (17), no Rio, com as meninas de 11 anos (confira o calendário completo no fim da matéria). Os imunizantes devem chegar ao Rio na madrugada de sexta-feira (18). As secretarias de Educação e Saúde ainda não divulgaram quais serão as escolas utilizadas como pontos de vacinação infantil.

A secretaria municipal de Cultura também vai disponibilizar equipamentos culturais com atrações e recreação para a vacinação das crianças de 11 anos começa na próxima segunda-feira (17). Os dois locais confirmados são a Lona Cultural João Bosco, em Vista Alegre, e a Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, ambas na zona Norte do Rio.

Ao defender o retorno ao ensino escolar presencial no início de fevereiro, Eduardo Paes afirmou que com o avanço da vacinação, a pandemia não é mais agressiva como em períodos anteriores.

"A gente vive uma nova fase da pandemia. Não podemos tratar como se estivéssemos no início. Acreditamos na Ciência, por isso vacinamos. As crianças vão ter aula. Nada é mais importante do que oferecer uma educação adequada para nossas crianças, depois de tanto tempo com problemas. Esse ano será fundamental porque vamos fazer muito reforço escolar", disse Paes, que aproveitou para estimular a procura pela dose de reforço entre os adultos.



A vacinação começa no dia 17, segunda-feira, para meninas de 11 anos; na terça (18), meninos de 11 anos; na quarta (19), meninos e meninas de 11 anos; na quinta (20), meninas de 10 anos; na sexta (21), meninos de 10 anos; no sábado (10), meninas e meninos de 10 anos. O calendário vai de forma decrescente, sempre começando pelas meninas e com um dia de repescagem, até o dia 9 de fevereiro, com crianças de 5 anos.



Prefeitura não prevê obrigatoriedade de máscara em ambiente aberto



Ao atender a imprensa na visita à escola Anita Garibaldi, na Ilha do Governador, Paes disse que não vai tornar o uso da máscara obrigatório em ambientes abertos. "Todos estamos. A maioria das pessoas estão usando máscara. É o uso inteligente no espaço aberto. Precisamos mais de consciência agora do que de ordem de governo", disse Paes.



O prefeito não comentou sobre realização de Carnaval. "O Carnaval que iria começar antes, que é o Carnaval de Rua, a gente cancelou. Pro Carnaval ainda falta muito tempo".

Projeto Escola de Férias



O prefeito Eduardo Paes e o secretário de Educação, Renan Ferreirinha, apresentaram, nesta quinta-feira (13), o projeto Escola de Férias, que leva as crianças às escolas antes do início das aulas, com opções de estudo e de diversão. O programa será oferecido até o dia 28 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h40 - com interrupção nos dias 20 e 21. A iniciativa está funcionando em 11 polos de atendimento, um para cada Coordenadoria Regional de Educação (CRE). Os interessados ainda podem se inscrever para participar do Escola de Férias, basta verificar se a unidade de interesse ainda tem vagas disponíveis.

"Neste ano, a Secretaria de Educação inovou com um projeto interessante, que é o programa Escola de Férias. Muitas das nossas crianças não têm opções educacionais, culturais e esportivas durante o período de recesso escolar. As escolas acabam por ser o espaço onde a criança tem a possibilidade de fazer outras atividades", disse o secretário de Educação, Renan Ferreirinha.



Entre as atividades do programa Escola de Férias, são oferecidas oficinas de inovação e tecnologia, arte e musicalização, corpo e movimento, construção do pensamento lógico e linguagem e comunicação.