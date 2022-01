Marcinho passa pelo carro no pátio da 42ª DP: ex-jogador do Botafogo alegou não ter prestado socorro por temer linchamento - Estefan Radovicz

Publicado 13/01/2022 15:39

No documento, assinado pelo assistente técnico Marcio Borges Coelho, diz que o atleta estava em “velocidade incompatível com a segurança do local” e que apresentava “álcool circulando no corpo” no momento do acidente.

Em outro lado, obtido pela Polícia Civil, aponta que o veículo dirigido pelo jogador estava entre 86km/h e 110km/h quando atingiu as vítimas. Vale lembrar que a velocidade máxima permitida na Avenida Lúcio Costa, local do acidente, é de 70km/h.

"Utilizando o Modelo de Happer, com base na distância de projeção do pedestre, a velocidade do veículo objeto do exame, varia entre 86 Km/h e 110 Km/h", diz um trecho do documento.

TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS

Em depoimento prestado à polícia, dias antes depois do crime, Marcinho afirmou que "repentinamente, um casal saiu entre os veículos estacionados". E que uma mulher "puxava o homem" em direção à areia da praia. O atleta afirmou ainda que dirigia a 60 km/h e que tentou "frear e desviar" das vítimas.

Apesar disso, testemunhas que presenciaram o atropelamento contam uma versão diferente da informada pelo jogador. Uma delas afirmou que o atleta estava em alta velocidade e que vinha "costurando" no trânsito, que estava "moderado" e que permitia a chegada do casal no outro lado da rua em segurança.