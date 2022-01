Bloco Amigos da Onça - Fernando Maia | Riotur

Bloco Amigos da OnçaFernando Maia | Riotur

Publicado 13/01/2022 16:46 | Atualizado 13/01/2022 17:44

Rio - O imbróglio sobre o Carnaval 2022 continua entre Prefeitura do Rio e os representantes de blocos de rua da cidade. Isso porquê, no último dia 4, quando o prefeito Eduardo Paes cancelou a festa por conta do avanço da covid-19 , ele mesmo sugeriu que eventos privados fossem realizados no Parque Madureira e no Parque Olímpico. Segundo Paes, a ideia se deu pelo fato da fiscalização ser mais controlada, já que seria necessário apresentar o passaporte da vacina para entrar nos locais.

À época, procurada pelo DIA, entretanto, Rita Fernandes, presidente da Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, a Sebastiana, alegou que não tinha interesse, já que entende que os blocos têm uma relação com seus bairros. E que, por isso, colocá-los em outros pontos da cidade não seria uma boa ideia.

Nesta quinta-feira (13), a reportagem entrou novamente em contato com Rita, que alegou não ter recebido nenhuma outra proposta da prefeitura até o momento. "Não tem data marcada para qualquer reunião. Nós, da Sebatiana, não temos nenhuma proposta. Tudo está suspenso, por hora. Vamos aguardar o cenário de saúde melhorar".

Rodrigo Rezende, da Liga do Zé Pereira, também afiirmou que não há uma data definida para um reunião com a prefeitura, e que tem feito "apenas conversas internas". "Não temos nada para divulgar ainda, não. Nós vamos montar nossos planos aqui", disse.

Rezende também afirmou que há uma preocupação muito grande com as pessoas que estão envolvidas todo ano com o Carnaval. "Elas dependem disso. A gente está fazendo tudo o que pode para pensar em planos A, B, C, D, E. Não queremos deixar as pessoas desassistidas", finalizou.

Paes não comenta planejamento para Carnaval na Sapucaí

O prefeito do Rio Eduardo Paes não quis comentar, nesta quinta-feira (13), protocolos para a realização do Carnaval na Sapucaí . Questionado sobre como a testagem está sendo pensada, Paes desconversou: "não falo mais do Carnaval até o Carnaval".

"Falta muito tempo. Não falo mais até o Carnaval. O Carnaval que iria começar antes, a gente cancelou, que é o Carnaval de rua. Porque iria começar agora (em janeiro). Só falo do Carnaval no Carnaval", reforçou. As declarações foram dadas durante agenda na Escola Municipal Anita Garibaldi, um dia após o Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC) do Rio adiar um parecer sobre a festa para o dia 24 de janeiro.