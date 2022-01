G.R.E.S Unidos da Viradouro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Carnaval de 2020 - Arquivo O Dia

Publicado 13/01/2022 16:40 | Atualizado 13/01/2022 17:50

Rio - A Prefeitura de Niterói anunciou, na tarde desta quinta-feira (13), o adiamento do desfile das escolas de samba na Rua da Conceição. Segundo o prefeito Axel Grael, a medida acontece em função das orientações da Secretaria Municipal de Saúde e do comitê científico da cidade, que acompanha a alta no número de infectados pela covid-19 nos últimos dias. Uma nova data será marcada após o período de quaresma. Assim que o anúncio foi feito, Eduardo Paes foi até as redes sociais alfinetar, dizendo que pediria a substituição das três escolas niteroiense nos desfiles da capital, e acabou tomando uma invertida dos seguidores.

"Triste em saber que nossas queridas Viradouro (atual campeã), Cubango e Sossego (todas de Niterói) não desfilarão na Sapucaí. Em realizando mesmo o desfile, elas certamente o engrandeceriam. Vou conversar com as ligas para já estudar a substituição", disse o prefeito na publicação. Nos comentários, seguidores apontaram a inconsistência da fala de Paes: "Tá falando dos desfiles de Rua em Niterói, na Rua da Conceição!!! Não está falando da Viradouro, Cubango nem Sossego na Sapucaí... nem leu né?", disse um.

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Viradouro rebateu de forma enfática o chefe carioca. "Não se preocupe, prefeito! A reportagem se refere somente ao desfile que aconteceria aqui em Niterói. Havendo o Carnaval da Sapucaí, como o senhor disse, seguiremos todos os protocolos necessários e, claro, estaremos firmes lá, em busca de mais um campeonato", disse a escola.

Após a repercussão de sua fala, na abertura do Rio Innovation Week, evento de inovação e tecnologia no Jockey Club da Gávea, Eduardo Paes disse que se equivocou e que estranhou a decisão do prefeito de Niterói, Axel Grael. "Acho que foi interpretação equivocada minha. Prefeito falou: 'vou cancelar porque não tem condições sanitárias', ao mesmo tempo dando R$ 5 milhões para escolas virem desfilar no Rio. Bota 5 mil pessoas voltando pra Niterói depois supostamente contaminadas. Eu achei estranho. Mas, se podem... Como a gente só vai fazer se tiver condições de fazer, não tem risco pra população de Niterói", disse.

Prefeito de Niterói explica adiamento



Desfile das escolas de samba ADIADO!



Seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Saúde e do comitê científico, que atua junto às autoridades municipais desde o início da pandemia, visando a segurança de todos, informamos que o desfile tradicional das escolas de + pic.twitter.com/IuD9NiX1Ow — Prefeitura de Niterói (@NiteroiPref) January 13, 2022 Decisão sobre Carnaval do Rio sairá no dia 24 Em seu perfil pessoal, o prefeito do município, Axel Grael, explicou que a decisão foi tomada em consenso com a União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói (USBCN), através do presidente Marcelo Serpa e da Liga das Escolas de Samba de Niterói (Lesnit), Carlos Rodrigues, o Xororó. "Desde o início, Niterói vem atuando para salvar vidas, com ações baseadas na Ciência. Os niteroienses são comprometidos e a colaboração de cada cidadão é fundamental. Reforçamos a importância do uso de máscaras e necessidade de seguir o calendário de vacinação como proteção essencial! A defesa da vida é, e sempre será, a nossa prioridade", disse.

O Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC) do Rio adiou para o dia 24 de janeiro a decisão sobre o Carnaval da Sapucaí na cidade . Em reunião nesta quarta-feira (12) com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os especialistas decidiram postergar a decisão sobre a manutenção, cancelamento ou adiamento da festa no Sambódromo. Marcados para os dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro, os desfiles das escolas de samba seguem mantidos pela Prefeitura do Rio. Na última segunda-feira (10), o prefeito Eduardo Paes voltou a confirmar a festa para as datas. Segundo o gestor, a situação atual da pandemia garante o Carnaval como está.

"Não dá para ficar tratando do vírus com uma coisa que vai acontecer daqui a 50 dias (...) Se hoje nós permitimos, em ambientes restritos, que as pessoas se reúnam, celebrem, com passaporte de vacinação, temos que pensar como ficará hoje, esta semana. Esse deve ser o foco. Não quero mais ficar debatendo um evento daqui a 50 dias, quando eu tenho que tratar desta semana. A gente entende, pelas regras atuais, que eventos em que podemos ter controle, passaporte vacinal e eventualmente testagem, não têm problema nenhum de acontecer", disse Paes.

O avanço da variante Ômicron da Covid-19 e do surto de Influenza em todo país colocaram um alerta sobre a realização das festas de Carnaval na cidade. Por isso, na última semana, o Paes já havia cancelado a festa dos blocos de rua, que começariam cerca de um mês antes do Carnaval na Sapucaí, e no pico dessa recente alta dos casos.