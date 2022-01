Biblioteca Nacional suspende atividades presenciais após surto de covid-19 entre funcionários - Divulgação

Publicado 13/01/2022 20:25

Rio - Em decorrência do surto de contaminação por covid-19 entre servidores e colaboradores, a Biblioteca Nacional voltou a suspender as visitas ao local a partir desta sexta-feira (14). A Fundação não deu uma data para retorno das atividades presenciais, mas informou que vai fazer uma avaliação diária da situação para que as atividades retornem o quanto antes.



A Biblioteca vai manter os servidores em trabalho remoto, sem prejuízo do funcionamento das atividades administrativas e dos serviços considerados essenciais ou estratégicos. "A Fundação Biblioteca Nacional mantém-se atenta à evolução do cenário do Covid-19, procurando sempre adequar-se às salutares medidas preventivas e, ao mesmo tempo, oferecer ao público seus importantes serviços", disse em comunicado.

História

A criação da BN remonta à chegada da Família Real ao Brasil, em 1808. A instituição é considerada uma das dez maiores do gênero no mundo e guarda todo o patrimônio bibliográfico e documental do País. Por causa disso, a biblioteca tem valor inestimável. É fonte fundamental para pesquisadores de diversas áreas e conhecimento.