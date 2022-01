Chegada do primeiro lote de doses pediátricas de vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech no Brasil. Ministério da Saúde é o responsável pela distribuição aos estados - Divulgação/Myke Sena

Publicado 14/01/2022 06:23 | Atualizado 14/01/2022 06:26

Rio - A primeira remessa de vacinas infantis contra a covid-19 tinha a chegada prevista para o início da madrugada desta sexta-feira (14), mas uma mudança de logística atrasou o envio. O lote deve chegar ao estado do Rio durante a manhã, e será entregue na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da Secretaria Estadual de Saúde, em Niterói.

O atraso se deu porque as vacinas chegariam ao Rio por via aérea, primeiro no Galeão, e depois em Niterói. Mas agora virão por via terrestre, direto para o centro de armazenagem. Serão entregues ao estado 93.500 doses de vacina da Pfizer. As vacinas serão utilizadas na imunização de crianças de 05 a 11 anos em todo o estado.

O município do Rio realizará a retirada do seu lote nesta sexta na parte da tarde. Os municípios das regiões Metropolitanas I e II fazem a retirada dos seus respectivos imunizantes no sábado (15), na CGA. Para as demais regiões do estado, os imunizantes serão entregues no sábado (15) por aeronaves, vans e caminhões.

A previsão é que, a partir desta segunda-feira (17), todos os municípios possam dar início à vacinação. Maricá, no entanto, começa nesta sexta-feira (14) a vacinação infantil, a partir das crianças indígenas que moram em aldeias. A meta é vacinar cerca de 1,5 milhão de crianças de 05 a 11 anos em todo estado. A recomendação da SES é que sejam vacinadas, primeiro, crianças com comorbidades e indígenas, seguidas das faixas etárias do mais velho ao mais novo.

"Eu vou levar meus filhos para serem vacinados, quando o calendário chegar na idade deles. É muito importante que pais e mães cuidem da saúde das crianças e garantam que sejam imunizados contra Covid-19. É uma ação educativa que ensina aos mais jovens que a saúde é de responsabilidade coletiva. Quanto mais vacina, melhor", afirmou o governador Cláudio Castro.