Via no Distrito Industrial de Santa CruzREPRODUÇÃO DE VÍDEO/DIVULGAÇÃO

Publicado 14/01/2022 13:08

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Chicão Bulhões, estiveram na manhã desta sexta-feira (14) no Distrito Industrial de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, e anunciaram reformas de pavimentação e drenagem nas vias do local, que abriga empresas de grande porte. A promessa da prefeitura é de que as obras sejam concluídas até o ano que vem.

Há mais de um ano, o Distrito Industrial convive com problemas de infraestrutura , como a dificuldade de locomoção de carros e caminhões. As ruas estão esburacadas e sem pavimentação. No ano passado, uma licitação foi aberta . A expectativa é recuperar a rede de micro drenagem, implantar uma rede de escoamento águas pluviais, recuperar 8,5 km de asfalto das vias e instalar nova sinalização. O custo das reformas está estimado em 12,6 milhões.

"Primeiro, temos que pedir desculpas às pessoas e às empresas que apostaram no Rio de Janeiro, vieram para o Polo Industrial de Santa Cruz e foram tão maltratadas. Acreditaram, persistiram, botaram fé. Estamos desde o início do mandato preparando o projeto, licitamos a obra e finalmente a gente começa", afirmou o prefeito. Paes prevê que a reforma esteja concluída até janeiro do ano que vem.

"A gente acredita em um prazo de 12 meses. No verão do ano que vem, os caminhoneiros poderão chegar às empresas, abastecer, levar os produtos que aqui são fabricados sem enfrentar esses absurdos de hoje", concluiu.

O prefeito prometeu também recuperar a pavimentação do trecho da Avenida Brasil a partir de Realengo, além da TransOeste. "A gente em breve começa também o recapeamento da Avenida Brasil de Realengo a Santa Cruz. Estamos recuperando o pavimento da TransOeste, também. São cenários que vão melhorar o ambiente do rio".