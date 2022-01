Mãe e bebês foram levados para Hospital em Realengo - Reprodução/TV Globo

Publicado 14/01/2022 13:35

Rio - Uma mulher deu à luz a um bebê na praça do pedágio da Transolímpica, nesta quinta-feira (14). A mãe, Michele Ribeiro, de 32 anos, começou a ter contrações quando passava de carro pela rodovia e foi assistida pela equipe médica da via durante o parto. As informações são do 'Bom Dia Rio', da TV Globo.

Michele e o bebê, Natan, foram levados para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste, onde receberam atendimento. Os dois passam bem.

De acordo com passageiros, a mulher entrou em trabalho de parto e pediu ajuda. O motorista, dirigindo rápido, chegou a ultrapassar sinais vermelhos para levar mãe e bebê até o Hospital Municipal Rocha Faria, no mesmo bairro.



Segundo o 'Bom Dia Rio', a criança saiu nos braços de um socorrista do Samu e a mãe, ao chegar no hospital, saiu andando tranquilamente, pedindo desculpa por ter atrasado a viagem dos demais passageiros: "Desculpa, gente", falou, em vídeo gravado no local.