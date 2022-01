Secretário de Turismo na Rio Innovation Week - Divulgação

Publicado 14/01/2022 15:33

Rio - O tema 'Destinos turísticos inteligentes' será debatido, na tarde desta sexta-feira (14), no Rio Innovation Week. A palestra, que contará com a participação do secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, acontecerá às 17h05. O setor turístico conta com uma tenda temática de 2 mil metros quadrados, a Turistech Zone, com o chamado "ecossistema de negócios", voltado para os profissionais de turismo e movimentará os principais players da cadeia produtiva do setor.

Na palestra desta tarde, Gustavo Tutuca estará ao lado de Jucelha Carvalho, CEO da Smart Tour; Patrícia Albanez, gestora de Turismo do Sebrae PR e Luana Emmendoerfer, diretora de Inovação em Turismo da SANTUR vão debater o tema 'Destinos turísticos inteligentes'. O encontro terá mediação de Marta Poggi, uma das consultoras de turismo mais conhecidas do Brasil.

Na abertura do evento, o secretário estadual destacou o bom momento do turismo e falou sobre a importância dos eventos para o fortalecimento do turismo do Rio de Janeiro.

"O Rio de Janeiro recupera o seu protagonismo. Nós tivemos agora nos feriados de final de ano e no Réveillon a maior ocupação hoteleira da história do Rio de Janeiro e isso é uma grande vitória, fruto de investimentos e integração entre a cadeia produtiva do setor e o Governo do Estado. Em relação à realização de eventos, nós já anunciamos a volta da Stock Car para o Rio de Janeiro, depois de mais de 10 anos, e divulgamos ontem a Copa Davis retornando ao Rio depois de 20 anos. Teremos também o Rio Boat show, grande evento náutico do País e coroamos as boas notícias com a realização do 'Rio innovation Week' que eu tenho certeza que vai entrar no calendário internacional de eventos", disse.

Neste sábado, a programação tem continuidade com o tema 'O Rio Continua Lindo. E Perto!'. Na ocasião, o secretário Gustavo Tutuca, o presidente da Companhia de Turismo do estado do Rio de Janeiro - TurisRio, Sérgio Ricardo de Almeida, e o vice-presidente da HURB (plataforma de busca de viagens), Antonio Gomes, apresentarão subtemas específicos (confira abaixo). O painel contará com a mediação de Eduardo Lorea, diretor da Wakalua Brasil (primeiro hub global de inovação em Turismo).

Confira temas, horários e participantes:

Dia 14 de Janeiro (sexta-feira)

Horário: 17h05

Tema: Destinos Turísticos Inteligentes

Mediador(a): Marta Poggi

Participantes:

•Gustavo Tutuca, Secretaria de Turismo

•Jucelha Carvalho, CEO, Smart Tour

•Patrícia Albanez, Gestora de Turismo, Sebrae PR

•Luana Emmendoerfer, diretora de inovação em turismo, SANTUR

Dia 15 de Janeiro (sábado)

Horário: 13h10

Tema: O Rio Continua Lindo. E perto!

Mediador: Eduardo Lorea, diretor da Wakalua Brasil

Participantes:

•Gustavo Tutuca, secretário de estado de Turismo do RJ (O propósito inovador do Projeto “O Rio Continua Lindo. E Perto!”)

•Sérgio Ricardo Almeida, presidente da TurisRio (Diversidade e diferencial turístico do estado do Rio de Janeiro)

•Antonio Gomes, vice-presidente HURB (Novas tendências em viagens no estado do Rio de Janeiro)