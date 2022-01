URSOPG3 - ARTE KIKO

Publicado 16/01/2022 00:00 | Atualizado 16/01/2022 04:15

Rio - Policiais da 74ª DP (Alcântara) investigam se uma menina de apenas dois anos foi abusada sexualmente pelo tio, com o consentimento da própria mãe, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Os suspeitos, que são irmãos e teriam uma relação incestuosa, foram linchados por moradores do bairro, na última terça-feira, dia 11, que se revoltaram com a história e os acusaram de estupro.

A polícia tomou conhecimento do caso após um líder religioso da região, ser chamado por traficantes, e levar o casal para a delegacia. A criança passou por exame de corpo de delito, e a distrital aguarda o resultado do laudo pericial para saber se alguma lesão foi constatada.

O pastor que levou o casal para delegacia contou aos agentes que estava em sua casa quando um homem o procurou para que ele socorresse uma mulher que estava sendo espancada. Segundo ele, ao chegar na Rua Albino Imparato, principal via do bairro, se deparou com os irmãos amarrados por fitas adesivas e muito machucados, sendo linchados pela vizinhança.

O religioso afirmou, em depoimento, que enquanto colocava a dupla no carro para socorrê-los, a mulher teria dito que os vizinhos descobriram que ela permitia a prática do estupro contra a filha. E, segundo o pastor, após a violência contra a filha, ela ainda manteria relações sexuais com seu irmão na frente da criança.

A mulher ainda teria dito ao pastor que estava grávida de 2 meses dele e que ela mesmo foi estuprada ainda criança pelo irmão. Entretanto, em sede policial, ela negou que permitisse que seu irmão abusasse de sua filha e disse, ainda, que jamais deixaria ele fazer qualquer mal contra a bebê. A criança foi encaminhada para uma assistente social.

Por conta dos graves ferimentos, o tio da criança não teve condições de prestar depoimento. O casal de irmãos foi socorrido por uma ambulância do Samu.

CENÁRIO DA VIOLÊNCIA

De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgados pelo Unicef, entre 2017 e 2020, 62 mil crianças com idade até dez anos foram vítimas de violência sexual no Brasil. Só no Estado do Rio de Janeiro, 12.093 meninas e meninos até 17 anos sofreram violência sexual. No ano de 2020, o número foi de 3.591 crianças, adolescentes e jovens até 19 anos vítimas de violência sexual no estado.

"A maioria das vítimas é de meninas, na faixa dos 10 aos 14 anos, cerca de 47% desses crimes. Dos 15 aos 19 cai para 19%. Isso explica porque existe um tipo penal específico para atos libidinosos, sejam sexuais ou contato sexual impróprio, com menores de 14 de idade. Embora esse padrão em relação a faixa etária e gênero não existe um perfil do abusador. O abusador está presente em todas as classes sociais", afirma o coordenador de Infância e Juventude da Defensoria Pública do Rio, Rodrigo Zambuja.