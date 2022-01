Covid-19 - Reprodução

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta sexta-feira, 16,119 novos casos de covid-19 e nove mortes. O número de diagnósticos das últimas 24 horas é o maior desde o início da pandemia pelo novo coronavírus. Até o momento, o estado tem 1.438.321 casos confirmados e 69.574 óbitos pela doença.

Com os novo números, a taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 4,84%. Entre os casos confirmados, 1.295.603 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 25.2%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 29.3%.

Cirurgias eletivas suspensas

A alta nos casos de covid-19 provocou, nesta sexta-feira, a suspensão de cirurgias eletivas em hospitais das redes públicas e estaduais do Rio. De acordo com as secretarias municipal e estadual de Saúde, a taxa de funcionários da área da Saúde afastados por diagnóstico do novo coronavírus chega a 20%.

A suspensão começa a valer a partir da próxima segunda-feira. A medida, segundo as secretarias, visa reduzir a chance de agravamento da pandemia já que o aumento dos casos pode tornar os hospitais pontos críticos de contaminação.