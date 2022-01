Adolescente envolvido em confronto com PM fica baleado e é socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Divulgação

Publicado 14/01/2022 18:27

Rio - Um adolescente ficou baleado após trocar tiros com policiais do 35º BPM (Itaboraí), nesta sexta-feira, no bairro de Itambi, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. Outros dois suspeitos foram presos com uma mochila contendo material entorpecente, uma base de radiotransmissor e um radiotransmissor.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe estava fazendo patrulhamento no bairro e relatou ter sido atacada a tiros enquanto se aproximava de um grupo em atitude suspeita. Houve confronto na região e, após cessados os disparos, um ferido foi localizado caído na rua, ao lado de uma pistola. O adolescente foi socorrido ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí, e, posteriormente, transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde ficou sob custódia.

A ocorrência foi encaminhada para a 71ª DP (Itaboraí) e, em seguida, para a 73ª DP (Neves), onde os outros dois suspeitos ficaram detidos. Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, munições, um rádio comunicador, 760 gramas de maconha, 21 gramas de cocaína e seis gramas de crack.