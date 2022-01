CPF pode ser utilizado para identificação na hora de se vacinar - Divulgação

CPF pode ser utilizado para identificação na hora de se vacinarDivulgação

Publicado 14/01/2022 19:37

Rio - A vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19 está prestes a começar no Brasil. O CPF pode ser utilizado para a identificação no ato da aplicação da vacina - apesar de não ser obrigatório -, além de ser um importante documento para o dia a dia do menor. Ele pode ser emitido diretamente em 68 Cartórios de Registro Civil, presentes em diversos municípios.



Todas as unidades estão autorizadas a fazer a inscrição, alteração, consulta e emissão de segunda via de CPF. Isso porque, desde o ano passado, os Cartórios de Registro Civil foram transformados em Ofícios da Cidadania. Também houve uma parceria firmada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) com a Receita Federal do Brasil.



Para realizar o ato nos cartórios credenciados de todo o estado do Rio de Janeiro (consulte a lista na íntegra no Portal do Governo Federal), é necessário apresentar:

- Certidão de nascimento original da criança;

- Documento de identificação original (RG e CPF) do responsável (pai ou mãe);

- RG original da criança, caso ela já tenha;

- Comprovante de endereço original do responsável;

- Também é necessário o comparecimento do responsável (pai ou mãe) para a requisição.



A regularização do CPF pelos cartórios possibilita que os pais dos menores possam emitir os documentos para realizar a identificação da criança. Isso permite que o cidadão saia da unidade já com o documento regularizado para sua utilização. Também há casos em que o sistema interligado com a Receita Federal aponta a necessidade de complementar o atendimento. Sendo assim, o acompanhamento da situação pode ser feito de forma online pelo site após a entrega de login e senha ao cidadão.



Para que seja possível realizar os serviços, os Cartórios de Registro Civil cobram uma tarifa no valor de R$ 7,00 a quem solicitar o serviço. Outras demandas relacionados ao CPF permanecem gratuitas: inscrição no CPF realizada no ato do registro de nascimento e cancelamento no caso de óbito.