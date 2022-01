Princípio de incêndio em trem do Metrô Rio nesta sexta-feira (14) - Divulgação

Publicado 14/01/2022 19:11 | Atualizado 14/01/2022 20:23

Rio - Passageiros que tentavam voltar para casa no fim da tarde desta sexta-feira foram surpreendidos com um forte cheiro de queimado em um trem da linha 2, sentido Pavuna, na Estação Central, Centro do Rio. Um vídeo que circula nas redes mostra o veículo parado na estação, com as portas abertas e técnicos no local. Nas imagens também é possível ver bastante fumaça saindo do trem.



Veja o vídeo:

Central do Brasil princípio de incêndio no metrô pic.twitter.com/d9XYV6K2bi — Alerta Rio 24 Horas (@alertario24hrs) January 14, 2022

Passageiros relataram o cheiro de queimado imediatamente. "Senti um cheiro de queimado na plataforma da estação Presidente Vargas… próximo da Saída do Itamaraty. Estava na plataforma sentido Jardim Oceânico… Havia um pouco de fumaça"; "O que está havendo com a linha 2 sentido Pavuna? Cheiro de queimado, metrô parando".

O MetrôRio informou que a composição foi retirada de circulação e levada para manutenção após problema técnico. Os intervalos, porém, não tiveram alterações. Ainda não foi informado o motivo da fumaça.