Planetário da Gávea sediará roda de diálogos inter-religiosos - Reprodução

Publicado 14/01/2022 19:24

Rio - A Prefeitura do Rio vai realizar, a partir da próxima segunda-feira, semana de eventos sobre diversidade religiosa. Promovida pela Coordenadoria Executiva de Diversidade Religiosa, a I Semana Carioca de Diversidade Religiosa contatará com dia de diálogo inter-religioso, já na segunda, e cerimônia de encerramento na próxima sexta-feira (21).

De acordo com a Prefeitura do Rio, a programação precisou ser reduzida por conta do agravamento da pandemia de covid-19. As atividades tem o objetivo de promover o respeito, a igualdade e a liberdade de fé e de culto, previstos no art. 5º da Constituição Federal.



"A Semana da Diversidade Religiosa é um importante marco simbólico da diversidade do Rio de Janeiro. Nossa cidade foi e é constituída a partir da pluralidade de credos, de raças e de origens. Celebrar a diversidade religiosa no calendário oficial da cidade fortalece a liberdade e o respeito que nossa gente merece. É um exercício pedagógico. É como praticar, institucionalmente, a liberdade cultural e religiosa", declarou Márcio de Jagun, coordenador de Diversidade Religiosa do município.



No dia 17, a roda de diálogo será feita no Planetário da Gávea, na Zona Sul. Já no dia 21, para encerrar a semana, será realizado um grande encontro no Museu do Amanhã onde ocorrerá uma celebração ao Dia Internacional das Religiões e o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa.



A I Semana Carioca de Diversidade Religiosa foi estabelecida de acordo com a aprovação da Lei 865/2021, de autoria do vereador Átila Alexandre Nunes.



Agenda:

17 de janeiro de 2022 (segunda-feira)

Evento: Diálogo Inter-religioso – Abertura da I Semana Carioca da Diversidade Religiosa

Local: Auditório do Planetário da Gávea

Horário: 14h



21 de janeiro de 2022 (sexta-feira)

Evento: Cerimônia de Encerramento da I Semana Carioca da Diversidade Religiosa

Local: Museu do Amanhã

Horário: 10h às 13h