Publicado 16/01/2022 00:02

Com mais de mil metros quadrados para receber cerca de 1.500 pessoas por noite, decoração de palco em formato de campo de futebol e cenografia de botequins, o Camarote Favela, de 'O Dia', retorna à Marquês de Sapucaí este ano. A ideia é evidenciar a importância do samba para as comunidades da cidade e apresentar, ao grande público do Maior Espetáculo da Terra, a realidade das favelas cariocas.

"Nossa ideia, ao criar o Camarote Favela, foi levar um pouco das comunidades do Rio de Janeiro para a Sapucaí. A experiência deu tão certo que estamos voltando com um camarote ainda mais grandioso e ainda mais dispostos a mostrar a realidade do Rio. O samba estará abordado ali de todas as formas possíveis", pontua o o vice-presidente de 'O Dia', Marcos Rezende.

Entre os nomes já confirmados estão Jorge Aragão, Xandy de Pilares, Mart'nália e Fundo de Quintal. A banda oficial do espaço será a Samba Social Club. Tudo isso no setor 4 - o mais próximo da estação de metrô e com a melhor localização da Passarela do Samba.

Como também aconteceu na primeira edição, o Camarote Favela terá a presença da rainha de bateria da Mangueira, Evelyn Bastos, em todos os dias do evento. Lá o público poderá tirar fotos e conhecer a musa.

Novos adeptos da ideia

Este ano, a iniciativa de 'O Dia' ganhou novos adeptos. Do alto da Vila Cruzeiro, a Passarela do Samba receberá também os supercamarotes Konteiner, além do Mirante da Rocinha. Duas iniciativas culturais nascidas em duas favelas cariocas - respectivamente, a Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha e a Rocinha, na Zona Sul.

Idealizador do camarote Konteiner, o cenógrafo Pedro Almeida, de 30 anos, comemora a possibilidade de levar um pouquinho da Vila Cruzeiro para a Passarela do Samba. Foi dele a ideia de criar o projeto, em 2019, na Zona Norte da cidade. Ele promete manter o luxo dos outros supercamarotes.

"Expandir esse modelo para além dos limites da Vila Cruzeiro é mostrar para o mundo a capacidade de empreendedorismo de jovens sonhadores, atraindo olhares e interesses externos", destaca. "Como nós somos da comunidade, é um camarote feito do povo para o povo e toda a nossa equipe, exceto a de bufê, será levada".

As atrações também foram escolhidas de acordo com o conceito do espaço. Entre os nomes confirmados para se apresentar no supercamarote estão Belo, Orochi, MC Poze, Fundo de Quintal e Renato da Rocinha.

Já no Setor 5 da Avenida, todo luxo e elegância vindo de uma comunidade ficará com o camarote Mirante da Rocinha. Um dos pontos turísticos oficiais do Rio desembarcará na Sapucaí levando Thiago Martins, Péricles e Xande de Pilares, entre outras atrações.