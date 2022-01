Testagem drive thru no Engenhão, neste sábado (15) - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 15/01/2022 11:04 | Atualizado 15/01/2022 11:06

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde inaugurou, neste sábado (15), o centro de testagem drive-thru para a covid-19 no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão. O posto funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Excepcionalmente hoje, unidade funcionará também neste mesmo horário.

De acordo com o secretário Daniel Soranz, só nas primeiras horas, mais de 500 pessoas já tinham sido testadas no local. "Temos capacidade para testar mais de mil pessoas aqui neste ponto e só nesta manhã a gente já testou mais de 500 pessoas. A expectativa é de que todos os pontos de testagem da cidade do Rio esteja realizando 100 mil testes por dia".

Soranz também destacou que só neste sábado há 240 pontos de testagens espalhados pelo Rio, além de pontos de vacinação. "Se você ainda não se vacinou, é o momento de procurar uma unidade de saúde e se proteger".

Ele também lembrou que o resultado do teste sai em 15 minutos. "Se der positivo, a pessoa passa por orientações médicas. Caso seja negativo, a pessoa é liberada sem recomendações".

*Colaborou Marcos Porto