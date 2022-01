Ex-PM é morto a tiros em rua de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 15/01/2022 14:49 | Atualizado 15/01/2022 15:03

Rio - Um ex-policial, identificado como Rodrigo dos Santos Venetillo, 37, foi morto a tiros dentro do seu carro, na Rua Brasil, bairro Metrópole, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por volta das 5h deste sábado. O veículo de Rodrigo, um Fiat cor prata, foi encontrado com pelo menos 30 tiros. Além disso, o muro próximo ao carro da vítima também ficou com muitas marcas de tiro. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.



Ex-policial militar Rodrigo dos Santos Venetillo, de 37 anos, foi morto a tiros em Nova Iguaçu

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 20º BPM (Nova Iguaçu) foi solicitada para verificar a ocorrência. No local foi identificado o corpo do ex-PM já morto com várias marcas de tiro. Ele estava sozinho no veículo. A área foi isolada e a perícia foi acionada. A polícia vai investigar se Rodrigo tinha alguma relação com a milícia ou traficantes.