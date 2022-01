Publicado 15/01/2022 14:57

Rio - Muitas nuvens e tempo abafado. Apesar de não ser a combinação favorita do carioca, que sente falta do céu azul, o sábado foi de praias cheias na cidade. Em Ipanema e no Arpoador, na Zona Sul Rio, os guarda-sóis ocupavam boa parte da areia e muitos banhistas aproveitavam para entrar no mar. De acordo com o Alerta Rio, depois do mormaço durante o dia, a previsão é de pancadas de chuva na parte da tarde. As temperaturas permanecerão estáveis, com máxima de 35°C e mínima de 21ºC.

fotogaleria

O domingo também vai dar praia, sem previsão de chuva até quarta-feira na cidade do Rio, as temperaturas estarão entre 32°C e 25°C, com ventos fracos a moderados e céu parcialmente nublado. Na segunda, , devido ao posicionamento de um sistema de alta pressão, o tempo volta a ficar estável no Rio, com céu claro a parcialmente nublado, elevação gradual das temperaturas. As temperaturas ficam entre 20ºC e 38ºC.

Na terça, os termômetros podem chegar a 39ºC, com vento a fraco a moderado. Na quarta-feira (19), o tempo começa a mudar devido ao posicionamento de um sistema de alta pressão no oceano. Com céu parcialmente nublado a nublado há previsão de chuva fraca isolada entre à tarde e à noite. A máxima prevista é de 37ºC e mínima de 22ºC