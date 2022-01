Crianças de 5 a 11 anos começam a ser vacinadas contra a covid-19 nesta segunda-feira - Divulgação

Crianças de 5 a 11 anos começam a ser vacinadas contra a covid-19 nesta segunda-feiraDivulgação

Publicado 15/01/2022 16:25 | Atualizado 15/01/2022 16:27

Rio - A Secretaria Municipal de Cultura do Rio, em parceria com a secretaria de Saúde da cidade, dará início a uma campanha para estimular a vacinação infantil contra a covid, que começa nesta segunda-feira (17). De acordo com a pasta, espaços culturais serão transformados em pontos de vacinação, com programação artística, recreação e distribuição de livros. A primeira faixa etária a ser vacinada é a de meninas de 11 anos.



O primeiro espaço aberto aos pequenos será a Lona Cultural João Bosco, em Vista Alegre, na Zona Norte, que irá vacinar das 8h às 17h, com direito a balões de gás hélio, onde cada criança vai escrever uma frase do que deseja para o futuro, palhaços e perna de pau. "Os espaços culturais não são só templos de arte, precisam servir ao seu tempo. No Rio, a cultura está comprometida com a saúde e com a ciência", diz o secretário de Cultura, Marcus Faustini. Outros espaços poderão ser abertos durante a campanha, segundo a pasta.



A Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, e a Arena Carioca Abelardo Barbosa (Chacrinha), em Guaratiba, durante esta semana, servirão de postos de testagem. A pasta também tem utilizado vídeos com depoimentos de crianças tirando dúvidas sobre a vacina e sobre o calendários nas suas redes.



O primeiro vídeo informativo para o público conta com a participação das Pretinhas Leitoras, duas irmãs gêmeas do Morro da Providência idealizadoras de uma iniciativa de fomento à literatura negra. As irmãs fizeram perguntas sobre a campanha, respondidas pelo secretário de Saúde, Daniel Soranz.