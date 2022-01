Entrada do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá. - Fernando Frazão/Agência Brasil

Entrada do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá.Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 15/01/2022 17:41

Rio - A direção do Hospital Federal Cardoso Fontes suspendeu, nesta sexta-feira (14), o funcionamento da Emergência da unidade de saúde, por conta do afastamento de 43% dos funcionários que contraíram covid ou gripe nos últimos dias.

Seguranças estão na porta do hospital avisando que os atendimentos estão suspensos. No entanto, conforme a unidade, pacientes em estado grave serão atendidos.

Segundo a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, assim que os profissionais retornarem de seus períodos de afastamento, de acordo com os seus atestados médicos e após avaliação, o atendimento do setor de Emergência do HFCF será retomado.