Rio registra 390 novos casos nas últimas 24 horas - Reprodução

Rio registra 390 novos casos nas últimas 24 horasReprodução

Publicado 15/01/2022 18:04



Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, neste sábado, 390 novos casos de covid-19 e cinco mortes nas últimas 24 horas. Até o momento, o estado tem 1.438.711 casos confirmados e 69.579 óbitos pela doença. No última sexta-feira (14), o Estado atingiu o maior número de casos confirmados desde o início da pandemia, com 16,119 casos

De acordo com a Secretaria, a queda do número de casos confirmados entre a sexta-feira e sábado não significa que os números tenham de fato diminuído. Em alguns casos, os municípios deixam de notificar os resultados dos testes durante o fim de semana para disponibilizar tudo na segunda-feira (17).

Com os novos números, a taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 4,84%. Entre os casos confirmados, 1.297.467 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 10.4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 8%.

Segundo a SES, as taxas de positividade para covid em testes RT-PCR no período de 4 a 11 de janeiro sofreram aumento de 38%, porém os óbitos tiveram redução de 28%. Todas as Regiões de Saúde ainda apresentaram uma taxa de ocupação de UTI e enfermaria inferior a 40%. A análise faz a comparação da primeira semana epidemiológica (SE) deste ano, a SE 1 (de 02 a 08 de janeiro), com a penúltima de 2021, a SE 51 (de 19 a 25 de dezembro).

Mapa de risco da Covid-19 mostra todo o estado em bandeira amarela

Mesmo com a explosão de novos casos o Rio de Janeiro está com todo o seu território classificado em bandeira amarela, de baixo risco para covid-19 , de acordo com 64ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada nesta sexta-feira (14) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

"Desde o início de janeiro, estamos observando aumento no número de casos por conta da circulação da variante Ômicron. Como as semanas analisadas para confecção do Mapa são anteriores a este período, entendemos que seria melhor avaliarmos os dias mais recentes. Diante deste cenário, recomendamos que continuem a respeitar as medidas e completem o esquema vacinal logo que possível", diz o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo). Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada localidade.