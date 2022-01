Rio,09/01/2022- ESTACIO, Clube do Sevidor Publico, aumento do numero de casos de covid no Estado, populacao lota quardra de espoetes do clube , para fazer teste contra covid. Na foto. espera pra fazer a testagem.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cleber Mendes/Agência O Dia

Rio,09/01/2022- ESTACIO, Clube do Sevidor Publico, aumento do numero de casos de covid no Estado, populacao lota quardra de espoetes do clube , para fazer teste contra covid. Na foto. espera pra fazer a testagem.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 15/01/2022 18:26

Rio - O município do Rio terá 11 postos de testagem de covid-19 em funcionamento neste domingo (16). Os demais só retomam as atividades na segunda-feira.

São sintomas que indicam a necessidade de realizar o teste: febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça e alterações no olfato e/ou paladar. Caso esteja assintomático, a Secretaria Municipal de Saúde informa que não há necessidade de testar, mas é importante ficar atento a um possível surgimento de sintoma.

Na última segunda-feira (10) Ministério de Saúde reduziu o tempo de isolamento recomendado para 7 dias em casos leves e moderados da doença. Se o paciente ainda tiver com sintomas, é necessário ficar 10 dias isolado.

Confira os postos abertos das 8h às 17h neste domingo:



- Vila Olímpica do Alemão

- Vila Olímpica de Honório Gurgel

- Unidade Ambulatorial Almir Dulton (Campo Grande)

- Policlínica Rodolpho Rocco (Del Castilho)

- Clube Municipal do Servidor (Rua Ulysses Guimarães, Cidade Nova)

- Ciep Nação Rubro-Negra, próximo ao Hospital Miguel Couto (Leblon)

- Ciep Doutor Antoine Margarinos Torres Filho (Borel)

- Parque Olímpico (Barra da Tijuca)

- Grêmio Recreativo e Esportivo dos Industriários da Penha (Greip - Penha)

- Palacete Princesa Isabel

- Faculdade Cenecista Capitão Lemos Cunha