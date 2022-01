Estação estava fechada desde o dia 12 deste mês - Divulgação

Publicado 15/01/2022 19:18

Rio - A estação de BRT Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio, voltou a funcionar na tarde deste sábado (15). O local estava fechado para reformas desde quarta-feira (12). Segundo a Prefeitura do Rio, em 2021, além de reabrir 46 estações que estavam fechadas, a Intervenção no sistema BRT recuperou ainda a Pastor José Santos, na Penha.