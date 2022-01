Reparo emergencial impacta abastecimento de água no Centro e Zona Sul do Rio | Rio de Janeiro | O Dia

Laranjeiras, Cosme Velho, Santa Teresa, Urca, Leme e Botafogo ficam com abastecimento de água comprometido - Pedro França/ Agência Brasil

Laranjeiras, Cosme Velho, Santa Teresa, Urca, Leme e Botafogo ficam com abastecimento de água comprometidoPedro França/ Agência Brasil

Publicado 15/01/2022 20:54

Rio - A Águas do Rio, empresa que faz a distribuição de água na capital, pediu neste sábado para que os moradores de regiões no Centro e Zona Sul do Rio economizem água nas próximas 24 horas. Segundo a empresa, um problema na parte elétrica na Estação Elevatória Guaicurus está impactando no abastecimento de água nos seguintes locais: Laranjeiras, Cosme Velho, partes de Santa Teresa, Urca, Leme e Botafogo.



Equipes estão atuando nesta manutenção emergencial e, por conta da complexidade, não há ainda um prazo para a normalização do abastecimento. A Águas do Rio está à disposição, 24 horas, através do 0800 195 0 195.