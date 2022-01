Centro registrou 32,26% de exames positivos - Divulgação

Publicado 15/01/2022 21:43

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) inaugurou, neste sábado (15), seu décimo centro de testagem para covid-19. A unidade funciona em uma estrutura anexa à UPA Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, e tem capacidade para realizar 500 testes por dia. Segundo a pasta, neste primeiro dia de testes, o centro registrou 32,26% de exames positivos. O objetivo do governo do estado é oferecer 5.800 testes por dia, a partir de segunda-feira (17).

"Observamos um aumento no número de casos de covid-19 no final de dezembro e início de janeiro. Imediatamente começamos a traçar estratégias para apoiar os municípios na detecção da doença. Solicitamos ao Ministério da Saúde mais testes de antígeno e fizemos uma distribuição rápida e equânime", destacou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.O governo do Rio informou que a inauguração de centros de testagem tem o objetivo de apoiar os municípios na identificação de surtos em toda a rede SUS do estado. De 07 a 14 de janeiro, foram realizados 13.490 exames nos nove centros de testagem do estado para detecção da doença. Desse total, 4.830 tiveram resultado positivo, o que representa uma taxa de positividade de 35,8%. "Vim fazer o teste, e foi super rápido. O atendimento foi excelente. Os profissionais estão de parabéns", afirmou Jéssica Eliezer, feliz pelo resultado negativo.Os centros já inaugurados ficam no Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz (HERCruz), em Nova Iguaçu, que funciona das 8h às 18h e tem capacidade para realização de 800 testes por dia; no Iaserj do Maracanã, que realiza 200 testes diariamente, e no Estádio de Atletismo Célio de Barros, também no Maracanã, com capacidade para 1.300 testes por dia, ambos funcionando das 8h às 17h; e junto às Unidades de Pronto Atendimento de Bangu, Campo Grande II e Jacarepaguá, na Zona Oeste, e Tijuca, Penha e Marechal Hermes, na Zona Norte, e do Colubandê, em São Gonçalo, todos eles funcionando das 8h às 18h com capacidade de realizar 500 testes por dia cada. O atendimento nesses locais é realizado exclusivamente por agendamento online no link https://agendamentotestecovid.saude.rj.gov.br/cadastro-exame A testagem nos polos, com testes rápidos de antígeno, é direcionada a pessoas com sintomas leves e que tiveram contato próximo com pessoas que testaram positivo entre quatro a cinco dias. Pacientes com sintomas moderados a graves, como febre acima de 37,5 e dificuldades respiratórias, devem procurar diretamente uma UPA ou emergência hospitalar, onde realizarão o teste e passarão por atendimento médico para avaliação do quadro de saúde. As 28 UPAs do estado também estão realizando atendimento e testes para casos moderados e graves da doença.Para quem positiva para a doença, não é necessário refazer o exame ao fim do isolamento de sete dias. Através do agendamento prévio é possível ter acesso aos protocolos sanitários de distanciamento e etapas de cadastramento, além das orientações necessárias a quem testa positivo.