Polícia resgata motorista de aplicativo feito refém por adolescentes na Linha Vermelha | Rio de Janeiro | O Dia

Equipe do BPVE resgata motorista de aplicativo feito refém na Linha Vermelha - Divulgação/PMERJ

Publicado 16/01/2022 09:01

Rio - Um motorista de aplicativo feito refém por dois adolescentes foi resgatado, na noite deste sábado (15), por policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE), na Linha Vermelha, altura do Caju, Zona Portuária do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do BPVE fazia patrulhamento na região quando abordaram o veículo. Eles avistaram dois criminosos com um simulacro de pistola fazendo o motorista refém.

A vítima havia sido solicitada pelo aplicativo de corrida para fazer o trajeto Niterói x Baixada Fluminense. Os dois adolescentes foram encaminhados para a 19ªDP (Tijuca) e o dono do veículo foi libertado ileso.