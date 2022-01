Temperatura pode chegar a 39ºC nesta semana na cidade do Rio  | Rio de Janeiro | O Dia

Cariocas terão mais um dia de céu nublado e tempo abafado neste domingo (16) - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 16/01/2022 08:18

Rio - Cariocas terão mais um dia de tempo nublado e abafado neste domingo. Devido a um sistema de alta pressão, o céu vai permanecer com nuvens durante todo o dia, mas não há previsão de chuva. Segundo o Alerta Rio, os ventos serão fracos a moderados e as temperaturas seguirão estáveis, com mínima de 21°C e máxima de 34°C.

A semana será bastante quente e sem previsão de chuva até quarta-feira (19). Na segunda-feira (17), devido ao posicionamento de um sistema de alta pressão, o tempo vai ficar estável no Rio, com céu claro a parcialmente nublado. As temperaturas podem chegar a 38ºC.



Na terça, os termômetros podem chegar a 39ºC, com vento a fraco a moderado. Já na quarta-feira (19), o tempo começa a mudar devido ao posicionamento de um sistema de alta pressão no oceano. Com céu parcialmente nublado a nublado há previsão de chuva fraca isolada entre à tarde e à noite. A máxima prevista é de 37ºC e mínima de 22ºC. Na quinta-feira (20) não há previsão de chuva para a cidade do Rio. As temperaturas ficam entre 22ºC e 34°C.