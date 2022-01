BRT vandalizado no corredor Transoeste na noite de sábado (15) - Divulgação/ BRT Rio

Publicado 16/01/2022 10:23 | Atualizado 16/01/2022 10:25

Rio - Um articulado da linha 12 (Pingo D’água x Alvorada Expresso) foi vandalizado por passageiros alcoolizados no corredor Transoeste, na altura do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, na noite deste sábado (15).

Segundo o BRT Rio, os passageiros forçaram as portas do veículo para deixá-las abertas durante a viagem. O motorista do articulado então parou o veículo e desceu próximo ao Recreio Shopping para que os vândalos desembarcassem do BRT. Ao descerem do articulado, eles atiraram pedra e quebraram os vidros das janelas.



O articulado foi retirado de operação e levado para a garagem e ninguém foi preso. O transbordo dos passageiros foi realizado para outro veículo que fazia a mesma linha. Ainda segundo o BRT Rio, atos criminosos como esse geram prejuízos mensais de cerca de R$ 50 mil só com reposição de vidros.