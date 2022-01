Posto de Testagem GREIP-Penha tem movimentação tranquila na manhã deste domingo (16) - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 16/01/2022 12:01 | Atualizado 16/01/2022 16:11

Rio - Cariocas estão aproveitando o domingo de folga para fazer testes de covid-19 nos postos do Rio, que ficarão abertos até às 17h. No posto montado no Grêmio Recreativo e Esportivo dos Industriários da Penha (Greip - Penha), na Zona Norte, os portões abriram às 7h15 deste domingo, quase uma hora antes do previsto pois já haviam pessoas aguardando do lado de fora. O DIA acompanhou o movimento na unidade, que começou fraco e teve um aumento considerável por volta das 10h, mas sem formação de grandes filas.



É esperado que a movimentação nesta unidade, e em outros 10 postos, fique maior no início da tarde. Segundo a Secretaria de Saúde do Rio, o fato das clínicas de saúde da família estarem fechadas e a necessidade de agendamento nos postos do Estado vão fazer com que as pessoas procurem esses locais de testagem espalhados pela cidade.

Os organizadores da unidade no Greip-Penha garantiram que há bastante teste disponível e que todas as pessoas que procurarem atendimento serão testados. A unidade não realiza vacinação contra a covid-19. Durante a semana, a movimentação nessa unidade foi bem diferente em comparação com a manhã de domingo. Nos dias de semana, foi necessário a distribuição de senhas desde o início do atendimento e grandes filas se formaram durante o dia.

O DIA também esteve na Unidade Ambulatorial Almir Dulton, em Campo Grande, no fim da manhã deste domingo. Por lá as filas estavam bem grandes e as pessoas que aguardavam atendimento reclamaram que o tempo de espera, que passava de três horas. Isis Pereira Silva, 29 anos, trabalha como recepcionista e está com sintomas desde quarta-feira (12). Ela chegou na unidade às 10h e até 13h30 não havia sido atendida.

"Minha filha de 7 anos está comigo na fila com sintomas também. Meu esposo testou positivo na sexta-feira e estou com sintomas desde quarta. No início estava bem desorganizado o posto, mas agora está mais organizado. Porém tem sala com um funcionário só testando e não anda a fila. Tem outras salas com duas pessoas fazendo os testes e está andando bem rápido", analisou.

Confira os postos abertos das 8h às 17h neste domingo:



- Vila Olímpica do Alemão

- Vila Olímpica de Honório Gurgel

- Unidade Ambulatorial Almir Dulton (Campo Grande)

- Policlínica Rodolpho Rocco (Del Castilho)

- Clube Municipal do Servidor (Rua Ulysses Guimarães, Cidade Nova)

- Ciep Nação Rubro-Negra, próximo ao Hospital Miguel Couto (Leblon)

- Ciep Doutor Antoine Margarinos Torres Filho (Borel)

- Parque Olímpico (Barra da Tijuca)

- Grêmio Recreativo e Esportivo dos Industriários da Penha (Greip - Penha)

- Palacete Princesa Isabel

- Faculdade Cenecista Capitão Lemos Cunha

Vacinação infantil inicia nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (17), todos os municípios já poderão dar início à vacinação infantil. A meta é vacinar cerca de 1,5 milhão de crianças de 5 a 11 anos em todo o estado. Segundo a Secretaria municipal de Saúde do Rio, há um acumulado de 32 mortes por covid-19 entre crianças nesta faixa etária na capital.

A recomendação da Secretaria Estadual de Saúde (SES) é que sejam vacinadas, primeiro, crianças com comorbidades e indígenas, seguidas das faixas etárias em ordem decrescente.