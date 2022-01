Estação de tratamento de água da Cedae do Laranjal - Divulgação

Publicado 16/01/2022 12:44 | Atualizado 16/01/2022 16:02

Rio - Uma queda no fornecimento de energia elétrica pela Enel fez a Estação de Tratamento de Águas (ETA) Laranjal da Cedae interromper suas operações na manhã deste domingo (16). A ETA abastece cerca de 2 milhões de moradores dos municípios de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá e da Ilha de Paquetá, que poderão ter o serviço comprometido, levando até quatro horas e meia para retornar a 100% da produção de água.



A Cedae forneceu água dos seus reservatórios para o abastecimento de caminhões pipa da concessionária Águas do Rio para garantir atendimento aos serviços essenciais, como hospitais e postos de saúde.



Moradores que dispõem de sistema de reserva (caixas d'água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento. A Companhia recomenda aos consumidores o adiamento das tarefas não essenciais que demandem grande consumo de água.



Procurada, A Enel Distribuição Rio informou que o fornecimento de energia já foi normalizado. A empresa esclarece ainda que um veículo atingiu um poste na região da Estação de Tratamento de Águas (ETA) Laranjal, e que técnicos estiveram no local para realizar os reparos necessários.

Além disso, a Cedae comunicou que a energia foi restabelecida por volta das 10h30 e a ETA entrou em operação logo em seguida. A produção de água já está totalmente normalizada.