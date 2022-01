Agentes do Degase - Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 16/01/2022 13:11 | Atualizado 16/01/2022 13:21

Rio - Na manhã deste sábado (15/01), agentes do Departamento de Ações Socioeducativas (Degase), da unidade Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique Alves (CENSE PMHA), em Campos dos Goytacazes, apreenderam com a mãe de um menor infrator, maconha escondida nas roupas. Ela tentava burlar a fiscalização para entrada de visitas, e foi pega pelo scanner da unidade.

A mãe foi conduzida para 134 DP° DP para registro de ocorrência, onde foi presa em flagrante e será indiciada por tráfico de drogas.

"Estamos intensificando as revistas através do nosso sistema de scanner que permite a identificação não só de drogas, mas de qualquer tipo de arma ou algo ilícito. Iremos inibir com rigor iniciativas que possam desestabilizar o sistema socioeducativo", afirma o diretor-geral do Degase, Victor Hugo Poubel.