Programa BRT Seguro conta com policiais militares e guardas municipaisDivulgação

Publicado 16/01/2022 13:16 | Atualizado 16/01/2022 13:19

Rio - Dois menores foram apreendidos em flagrante por agentes do programa BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública, por terem realizado um roubo na estação Colônia do BRT. A equipe foi acionada pelo Centro de Controle Operacional do BRT, por volta da 1h da manhã deste domingo(16) e conseguiu realizar a apreensão dos jovens. Foram recuperados um óculos, um grampo (instrumento usado para arrombamento) e um rolo de fita de nota fiscal. A ocorrência foi registrada na 32ª DP (Tanque).

Em outra ocorrência na madrugada, agentes do BRT Seguro realizavam uma verificação no sistema de monitoramento da estação Parque das Rosas e, durante a operação de varredura, encontraram 20 metros de fios do sistema roubados do BRT deixados na estação.

"O Programa Municipal BRT Seguro é muito importante para trazer segurança aos usuários do modal, e também para a prevenção de furtos, depredações e desordens nas estações. Além disso, a atuação dos agentes 24h por dia permite que, mesmo na madrugada, as estações sejam patrulhadas e vigiadas", ressalta o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.