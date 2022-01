Lancha pega fogo no distrito de Itacuruçá, em Mangaratiba - Reprodução

Publicado 16/01/2022 16:20

Rio - Uma lancha ficou em chamas no acesso pela marina próximo a Alameda Sotavento, no distrito de Itacuruçá, região sul do Rio de Janeiro. Os bombeiros do Quartel de Mangaratiba foram acionados às 9:07 deste domingo (16) para ocorrência, que não deixou feridos. O incêndio teria começado durante o abastecimento da embarcação.

Procuradas, a Marinha e Capitania dos Portos do Rio de Janeiro ainda não responderam.

Vídeos feitos por pessoas no local mostram a lancha próxima do porto já em chamas. Em outro momento, é possível vê-la já afastada e quase toda tomada pelo fogo. CONFIRA:

