A aplicação acontece nesta segunda-feira (17) para meninas de 11 anos, que vão ser vacinadas com a dose da Pfizer - Internet

Publicado 16/01/2022 15:14 | Atualizado 16/01/2022 15:59

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) registra, desde o início da pandemia, 51 mortes de crianças entre 5 e 11 anos por covid-19 e 27.429 casos confirmados da doença no estado. Do total de óbitos, 62,7% foram computados na capital: 32 vítimas. A campanha de vacinação para essa faixa tem início nesta segunda-feira (17), com meninas a partir de 11 anos.

A recomendação da SES é que sejam vacinadas, prioritariamente, as crianças com comorbidades e indígenas, seguidas das faixas etárias em ordem decrescente.

A vacina pediátrica aplicada será a da Pfizer, a única autorizada até agora pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação no público infantil. Segundo o órgão, a dosagem da Pfizer para crianças é menor, mas o intervalo entre as doses é o mesmo estabelecido para os adultos, de 21 dias. Para os maiores de 12 anos, é aplicado 0,3mL em ambas as doses. Já para as crianças entre 5 e 11 anos serão administradas doses de 0,2mL.

Neste domingo, Ministério da Saúde recebeu 1,2 milhões de doses de vacinas pediátricas contra covid-19 no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Ainda não foi informado quantas doses serão enviadas para o estado. Na primeira, o Rio recebeu 93,5 mil doses.

Calendário de vacinação na capital

Na segunda (17), meninas de 11 anos serão vacinadas. Na terça (18), é o dia dos meninos de 11 anos e, na quarta (19), acontece a repescagem para ambos os gêneros. Na quinta (20), a vacinação infantil será destinada às meninas de 10 anos e, na sexta (21), aos meninos de 10 anos. No sábado, haverá a repescagem para as crianças de 10 anos. Segundo a Secretaria municipal de Saúde (SMS), crianças de 5 a 11 anos com deficiência ou comorbidade podem se vacinar em qualquer data.

Brasil tem 311 mortes de crianças entre 5 e 11 anos

Dados do Sistema Sivep-Gripe, do Ministério da Saúde, mostram 311 mortes no país por covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos, entre março de 2020 e dezembro de 2021. Desses óbitos, cerca de 70% são de vítimas que tinham pelo menos uma doença pré-existente. O sistema aponta, ainda, um total de 6.324 hospitalizações na faixa etária.

Os dados foram apresentados pelo secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, durante audiência pública sobre a vacinação infantil no país, no último dia 4.