Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Divulgação

Publicado 16/01/2022 17:12 | Atualizado 16/01/2022 17:55

Rio - Uma mulher esfaqueou o marido e fugiu em seguida, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu neste domingo, na Rua Osório da Costa, no Colubandê. Nem a vítima, nem a agressora tiveram a identidade revelada.

Agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram ao local e testemunhas informaram que a vítima havia sido socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres, também no Colubandê, por vizinhos. A mulher apontada como suspeita do crime não foi encontrada e a ocorrência foi encaminhada para a 71ª DP (Itaboraí).

Os agentes fazem buscas para tentar encontrar a suspeita. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem.