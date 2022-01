Chuva atinge o Rio neste domingo - Maíra Coelho /Agência O Dia

Publicado 16/01/2022 19:23 | Atualizado 16/01/2022 20:49

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informou que o município entrou em estágio de mobilização às 17h35 deste domingo (16), devido à previsão de pancadas de chuva moderada a forte para as próximas horas na cidade. Todas as regiões da cidade já foram atingidas.



Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre a Zona Oeste, no entorno de Santa Cruz e Sepetiba, perdendo intensidade. Estes ainda devem provocar chuva moderada a forte nesta região na próxima hora. Outros núcleos se deslocam da Região do Médio Paraíba em direção à cidade do Rio.



Na Rua do Catete, na Zona Sul, a prefeitura registrou um bolsão d'água na altura da Rua Silveira Martins. Também há acúmulo de água na Rua Pedro Américo, sentido Glória. De acordo com o COR, entre 19h15 e 19h30, choveu muito forte em Laranjeiras, Urca e Saúde e entre forte, moderado e fraco em outras estações.

AVENIDA EPITÁCIO PESSOA | Atenção motoristas, bolsão d'água em via, altura da Rua Vinícius de Moraes. Equipes da Prefeitura acionadas.#chuvarj pic.twitter.com/wwFaeeDS7T — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 16, 2022

Um bolsão d'água também ocupa a Estrada do Galeão, na altura da Estrada da Bica. Na Ilha do Governador, a Comlurb foi acionada para escoar água na Estrada do Rio Jequiá, no Zumbi e nos Bancários, na rua Gipóia.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.