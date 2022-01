Material recuperado - Divulgação

Material recuperadoDivulgação

Publicado 16/01/2022 19:40

Rio - Um homem, de 36 anos, foi preso neste domingo (16), pelo furto de um Iphone e outros pertences de uma banhista na Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio. Ele foi encontrado em um ônibus, por guardas municipais com o auxílio do GPS do celular. Os agentes foram acionados pela vítima logo após o furto.

De acordo com a dona do aparelho, o telefone e outros pertences estavam em uma cadeira de praia quando foram furtados. Com o auxílio de outros banhistas, a vítima ligou para o pai e conseguiu rastrear o celular. Seguindo a localização em tempo real, os guardas chegaram até o Monumento a Estácio de Sá, no Aterro do Flamengo, em um coletivo da linha 483.

Os agentes pararam o veículo e informaram aos passageiros sobre a ocorrência. O homem que havia furtado o telefone estava dentro do ônibus e demonstrou muito nervosismo, segundo relatos. Na revista inicial, os guardas encontraram o fone de ouvido e outros pertences da vítima, que foram reconhecidos. Os demais passageiros do ônibus informaram que o homem havia jogado o telefone embaixo de um dos bancos e o objeto foi encontrado.