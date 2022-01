Fila para testagem da covid-19 na Tijuca - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 16/01/2022 21:11

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, na noite deste domingo (16) que, de 7 (quando os centros de testagem para detecção da covid-19 do estado começaram a funcionar) até este último sábado (15), foram realizados 15.757 exames em nove polos do estado. Desse total, 5.598 tiveram resultado positivo para a doença, o que representa uma taxa de positividade de 35,5%.

Hoje foi inaugurado o décimo centro. A unidade funciona em uma estrutura anexa à UPA Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, e vai realizar 500 testes por dia. Neste primeiro dia, a taxa de positividade dos testes realizados neste polo foi de 32,26%.

Os centros já inaugurados ficam no Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz (HERCruz), em Nova Iguaçu, que funciona das 8h às 18h e tem capacidade para realização de 800 testes por dia; no Iaserj do Maracanã, que realiza 200 testes diariamente, e no Estádio de Atletismo Célio de Barros, também no Maracanã, com capacidade para 1.300 testes por dia, ambos funcionando das 8h às 17h; e junto às Unidades de Pronto Atendimento de Bangu, Campo Grande II e Jacarepaguá, na Zona Oeste, e Tijuca, Penha e Marechal Hermes, na Zona Norte, e do Colubandê, em São Gonçalo, todos eles funcionando das 8h às 18h com capacidade de realizar 500 testes por dia cada.

Segundo a SES, a testagem nos polos, com testes rápidos de antígeno, é direcionada a pessoas com sintomas leves e que tiveram contato próximo com pessoas que testaram positivo entre quatro a cinco dias.

Pacientes com sintomas moderados a graves, como febre acima de 37,5, diarreia e dificuldades respiratórias, devem procurar diretamente uma UPA ou emergência hospitalar, onde realizarão o teste e passarão por atendimento médico para avaliação do quadro de saúde. Para esses casos, o sistema não realiza agendamento e emite uma mensagem para que a pessoa procure uma unidade de emergência. As 28 UPAs do estado também estão realizando atendimento e testes para casos moderados e graves da doença.

O atendimento nesses locais é realizado exclusivamente por agendamento online no link https://agendamentotestecovid.saude.rj.gov.br/cadastro-exame

Para quem positiva para a doença, não é necessário refazer o exame ao fim do isolamento de sete dias. O agendamento prévio permite a melhor organização e cumprimento de todos os protocolos sanitários de distanciamento e etapas de cadastramento, além das orientações necessárias a quem testa positivo.