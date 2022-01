PM faz operação no Morro do Juramento - Reprodução TV Globo

Publicado 17/01/2022 07:44 | Atualizado 17/01/2022 09:09

Rio - Policiais militares do 41º Batalhão (Irajá) realizam na manhã desta segunda-feira uma operação na comunidade do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, os agentes estão na região com o objetivo de desarticular ações criminosas.

Até o momento, dois fuzis foram apreendidos e um criminoso foi ferido durante um confronto e socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.