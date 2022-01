A pequena Alice Freire foi a primeira a receber o imunizante pediátrico da Pfizer - Divulgação / Prefeitura de Niterói

Publicado 17/01/2022 09:44 | Atualizado 17/01/2022 09:56

Rio - Niterói já tem a primeira criança vacinada contra a covid-19. Na manhã desta segunda-feira, a pequena Alice Freire, de 11 anos, tomou a sua dose na Policlínica Dr. Sérgio Arouca, no Vital Brazil. A imunização está sendo realizada em crianças de 05 a 11 anos de idade com comorbidade e deficiência permanente com a vacina pediátrica da Pfizer, que tem uma dosagem menor do que a dos adultos. Posteriormente, a vacinação segue para as outras crianças.

Para receber a dose da vacina não é exigido prescrição médica, apenas o laudo médico para as crianças com comorbidade e deficiência permanente. Será necessária a presença do responsável legal. Responsáveis devem levar a carteira de vacinação das crianças, que precisam ter intervalo de 15 dias de qualquer vacina.



A vacinação acontece na Policlínica Sérgio Arouca (Vital Brazil), Policlínica Regional de Itaipu e Policlínica Regional Dr. Renato Silva (Engenhoca). A imunização está disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até 16h. A testagem para covid-19 que acontecia nestes locais será remanejada para Praça Vital Brazil, Capela Divino Espírito Santo (Engenhoca) e Igreja Lagoinha (Piratininga).

Calendário:

Crianças com comorbidades e deficiências permanentes

17/01 – 11 anos

18/01 – a partir de 10 anos

19/01 – a partir de 9 e 8 anos

20/01 – a partir de 7 e 6 anos

21/01 – a partir de 05 anos



Demais Crianças

24 e 25/01 – a partir de 11 anos

26 e 27/01 – a partir de 10 anos

28 e 31/01 – a partir de 9 anos

01 e 02/02 – a partir de 8 anos

03 e 04/02 – a partir de 7 anos

07 e 08/02 – a partir de 6 anos

09 e 10/02 – a partir de 5 anos