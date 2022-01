126ª DP (Cabo Frio) - Foto: Lucas Madureira

Publicado 17/01/2022 10:38 | Atualizado 17/01/2022 11:37

Rio - Uma idosa, identificada como Maria Augusta Baião, de 69 anos, morreu estrangulada por um homem, na noite do último domingo (16), após uma batida entre dois veículos, na altura do quilômetro 128 da Rodovia Amaral Peixoto, a RJ 106, no bairro de Florestinha, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



Segundo testemunhas, a mulher dirigia um carro modelo Chevrolet Meriva de cor verde, quando perdeu a direção do automóvel e colidiu com outro veículo, que levava três pessoas. Com a batida, duas pessoas ficaram presas às ferragens. Um dos ocupantes do veículo teria, então, acreditado que seu irmão havia morrido no acidente e estrangulado a idosa contra o volante do carro dela.



Ainda segundo relatos, o homem apresentava sinais de embriaguez. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e retirou as vítimas presas nas ferragens. Elas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tamoios. A motorista morreu no local e o agressor precisou ser amarrado para não ser linchado. Por conta do acidente, o trânsito no trecho ficou congestionado nos dois sentidos por cerca de duas horas.



Em nota, a Polícia Militar informou que o Batalhão de Policiamento de Vias Expressas (BPVE) foi acionado para o local para verificar um acidente com uma vítima. Segundo a PM, testemunhas disseram que uma mulher perdeu o controle da direção do automóvel e colidiu com outro carro. Ainda de acordo com a PM, um homem que estaria no segundo carro teria estrangulado a motorista até a morte e foi agredido por pessoas que estavam no local.

Ele precisou ser socorrido para a mesma unidade de saúde dos demais feridos. A Polícia Civil foi acionada e o caso foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio) que investiga o crime. Ainda não há informações sobre o enterro de Maria Augusta, ou sobre o estado de saúde das vítimas e do agressor.