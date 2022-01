Secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, aplica a dose da vacina - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, aplica a dose da vacinaMARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 17/01/2022 11:08 | Atualizado 17/01/2022 11:19

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde deve abrir mais 50 leitos de covid-19 no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, unidade que até o fim do ano passado era exclusiva para o tratamento da doença. No início do ano, diante do aumento de casos, a prefeitura já havia aberto 50 leitos. O secretário Daniel Soranz admite que pode ampliar todo o hospital para tratar de pacientes com covid em caso de necessidade, mas afirma que o cenário ainda não é para isso. Atualmente, a cidade do Rio tem 506 internados por covid-19, e 90% não completou a imunização.

"Nesse momento isso ainda não se mostra necessário, mas se for é claro que a gente vai continuar abrindo leitos, e continuar avançando nisso. A expectativa nessa semana é abrir mais 50 leitos no Hospital Ronaldo Gazzola", disse Soranz, durante a abertura da campanha de vacinação infantil, no Museu do Amanhã.

O secretário reforçou a importância da vacinação, uma vez que 90% dos pacientes internados na rede tomaram apenas uma dose da vacina, ou sequer a primeira. "A gente espera que as pessoas se vacinem e ajudem a secretaria a evitar gastos desnecessários, e também evitar que pessoas fiquem gravemente doentes. Para isso a principal estratégia é a vacinação, é tomar a dose de reforço", completou o secretário.

O número de pacientes internados na cidade não era tão grande desde agosto. Neste momento, há cerca de 205 internados em UTIs, quase 300 em leitos de enfermaria e outros 25 esperando vagas. A taxa de ocupação de leitos está em 60%.