Presidente da Velha Guarda é agredido na quadra da Mocidade IndependenteReprodução / Redes Sociais

Publicado 17/01/2022 14:40

Rio - O presidente da Velha Guarda da Mocidade Independente de Padre Miguel, Arnaldo Assis, foi agredido por um homem durante o ensaio da agremiação, realizado no último sábado, 15, na quadra da Avenida Brasil. Os socorristas que estavam de plantão no evento prestaram atendimento médico imediatamente após o acontecido e a escola também ajudou no registro do boletim de ocorrência.





Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Arnaldo aparece se esquivando do agressor. Ele até tenta se defender com uma mesa, mas leva um tapa e cai no chão. A Mocidade Independente de Padre Miguel repudiou, em nota, as agressões sofridas pelo presidente da Velha Guarda. "Informamos que o agressor foi expulso da quadra pela equipe de seguranças, identificado, e banido de todo e qualquer evento da agremiação, seja na quadra ou nos ensaios de rua", disse.



Arnaldo é integrante da escola há mais de 30 anos e, segundo a própria agremiação, a "representação máxima do que é a Mocidade Independente de Padre Miguel".