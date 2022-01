Alta procura por testes gera longa fila no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, Zona Norte - Marcos Porto/Agência O Dia

Alta procura por testes gera longa fila no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, Zona NorteMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 17/01/2022 13:25 | Atualizado 17/01/2022 13:57

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou, nesta segunda-feira, a abertura de três novos pontos de testagem para Covid-19, nesta segunda-feira (17). Os locais chegam em mais um dia de longas filas em busca por testes na cidade e estado. Segundo a pasta, as unidades abertas oferecem 700 exames diários e engrossam o total de diagnósticos já feitos nos outros dez polos, levando a capacidade para até 6.500 resultados por dia.

As novas unidades anunciadas pelo governo ficam no PAM Coelho Neto (300 testes), PAM Cavalcante (200 testes) e Policlínica Piquet Carneiro (200 testes). Desde a abertura das unidades de testagem do governo até o último sábado, foram realizados 15.757 exames. Desse total, 5.598 tiveram resultado positivo para a doença, o que representa uma taxa de positividade de 35,5%.

As três unidades funcionam em horários diferentes: no PAM Cavalcante, os testes estão disponíveis das 9h às 12h. No PAM Coelho Neto, das 9h às 16h. Já na Policlínica, o atendimento será das 8h às 12h. De acordo com a secretaria, a marcação do exame é feita pela internet, através de um link , onde o usuário terá de inserir seus dados como nome, CPF e data de nascimento.

Inauguração de sábado

No sábado, foi inaugurada a décima unidade, que funciona em uma estrutura anexa à UPA Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Em seu primeiro dia, o polo que estava capacitado para realizar 500 exames teve 32,26% de positividade dos testes.

Além das unidades mencionadas, estão disponíveis para testagem os centros já inaugurados no Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz (HERCruz), em Nova Iguaçu (8h às 18h); no Iaserj do Maracanã e no Estádio de Atletismo Célio de Barros (8h às 17h); e junto às Unidades de Pronto Atendimento de Bangu, Campo Grande II e Jacarepaguá, na Zona Oeste, e Tijuca, Penha e Marechal Hermes, na Zona Norte, e do Colubandê, em São Gonçalo (8h às 18h). O atendimento nesses locais é realizado exclusivamente por agendamento online.

Indicação

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a testagem nos polos, com testes rápidos de antígeno, é direcionada a pessoas com sintomas leves e que tiveram contato próximo com pessoas que testaram positivo entre quatro a cinco dias. Pacientes com sintomas moderados a graves, como febre acima de 37,5, diarreia e dificuldades respiratórias, devem procurar diretamente uma UPA ou emergência hospitalar, onde realizarão o teste e passarão por atendimento médico para avaliação do quadro de saúde.



Vale destacar que a SES, quem positiva para a doença não precisa refazer o exame ao fim do isolamento de sete dias. "O agendamento prévio permite a melhor organização e cumprimento de todos os protocolos sanitários de distanciamento e etapas de cadastramento, além das orientações necessárias a quem testa positivo", garantiu a secretaria.

Alta procura

Nesta segunda-feira, a procura por testes na rede municipal também deve ser alta. No Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, Zona Norte, por volta das 10 horas, a fila para testagem era tão longa que saía da unidade e seguia pela calçada da Rua Desembargador Izidro.